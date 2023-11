Premier League: Wütender Newcastle-Star geht auf eigene Fans los

Wie Videoaufnahmen von diesem Vorfall zeigen, ging Trippier auf einen Fan zu, der offenbar seinen Unmut frei kundtat, was der Rechtsverteidiger allerdings nicht auf sich sitzen ließ: „Die Jungs geben also nicht alles? Wie viele Verletzungen haben wir? Wie viele Verletzungen haben wir?“

Der Rechtsverteidiger spielte darauf an, dass mit Sven Botman, Alexander Isak, Matt Targett, Callum Wilson, Harvey Barnes, Elliot Anderson, Dan Burn und Jacob Murphy acht Spieler verletzungsgedingt ausfielen. Zudem fehlte Bruno Guimaraes aufgrund einer Sperre.

„Es gibt keinen Grund zur Panik“

Nachdem Trippier von seinem Teamkollegen Joelinton weggezerrt worden war, verließ er das Spielfeld und erklärte in einem Interview bei Sky Sports , was aus seiner Sicht passiert war. Er sagte: „Die Fans sind emotional, natürlich sind sie das. Sie haben eine weite Reise hinter sich und geben viel Geld aus, um uns zu sehen.“

Der Engländer fügte hinzu: „Ich habe mich gerade mit einem von ihnen unterhalten und gesagt, dass wir alles geben werden. Wir sind immer noch in einer guten Position in der Liga, wir sind immer noch in der Champions League und im Viertelfinale des Carabao Cups. Es gibt keinen Grund zur Panik.“