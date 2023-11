Starke Schmerzen: Sorgen um Erling Haaland! Fällt er gegen Klopp aus?

Erling Haaland verpasst das EM-Qualifikationsspiel mit der norwegischen Nationalmannschaft gegen Schottland wegen einer Verletzung. Sein Team hat in der Gruppe A allerdings ohnehin keine Chance mehr auf die direkte Qualifikation, könnte aber eventuell noch über die Playoffs ein Ticket ergattern.

„Die Verletzung ist nicht schwerwiegend, aber er hat so starke Schmerzen und ist in seiner Funktion etwas eingeschränkt, dass das Schottland-Spiel leider etwas zu früh kommt“, erklärte Norwegens Nationalmannschaftsarzt Ola Sand in einer Mitteilung des Verbands. Haaland habe im Spiel gegen die Färöer einen Schlag auf den Fuß abkommen.