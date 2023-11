Tottenham: Ex-Trainer wettert gegen Kane-These

Tottenham Hotspur führt die Premier-League-Tabelle vor den Titelfavoriten FC Arsenal und Manchester City an.

Redknapp: Tottenham ohne Kane kein Titelkandidat

Angesichts der fulminanten Quote, die Kane in der Bundesliga aufweist (zwölf Tore und fünf Vorlagen in neun Spielen), ist sich der 76-Jährige absolut sicher, dass der Torjäger auch für Tottenham weiterhin eine Bereicherung darstellen würde. „Wenn er noch bei den Spurs wäre, hätte er schon zwölf Tore geschossen - und noch ein halbes Dutzend Assists gegeben. Wenn sie James Maddison und Micky Van de Ven geholt und Kane behalten hätten, dann hätten sie eine Mannschaft, die die Liga gewinnen könnte“, betonte Redknapp.