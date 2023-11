"Was haben wir gerade gesehen": Sensations-Tor von United-Star lässt England beben

Erst drei Minuten waren im Goodison Park von Everton gespielt, als Diogo Dalot eine eigentlich misslungene Flanke in den Strafraum der Toffees schlug. Garnacho erlief den weit in seinen Rücken geschlagenen Ball jedoch noch und versenkte diesen, ohne lange zu überlegen, per Fallrückzieher im gegnerischen Tor.