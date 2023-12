Hasskommentare - wegen Salahs Weihnachtsbaum!

Mohamed Salah ist auch in diesem Jahr rund um die Weihnachtszeit angefeindet worden. Der Superstar des FC Liverpool postete auf Instagram wie schon in den vergangenen Jahren ein Bild von einem Weihnachtsbaum - zum Unmut vieler muslimischer Nutzer.

In knapp 24 Stunden sammelte der Post über 100.000 Kommentare. Das sind deutlich mehr, als Salahs Beiträge normalerweise erhalten. „Vergiss nicht, dass du Muslim bist“, schreib einer von etlichen Kritikern unter dem in diesem Jahr schwarz-weiß gehaltenen Bild.

Viele weitere Meldungen waren deutlich unschöner in der Wortwahl. Salah, gläubiger Muslim, wurde unter anderem als Verräter bezeichnet. Manch einer warf dem Angreifer der Reds gar vor, gläubige Menschen bewusst in Rage bringen zu wollen.

Salah mit wichtiger Botschaft

In diesem Jahr nutzte er die Gelegenheit auch, um an die Lage in Israel zu erinnern: „Weihnachten ist eine Zeit, in der Familien zusammenkommen und feiern. Angesichts des brutalen Krieges im Nahen Osten, insbesondere des Todes und der Zerstörung im Gazastreifen, gehen wir dieses Jahr mit sehr schwerem Herzen in die Weihnachtszeit und teilen den Schmerz der Familien, die den Verlust ihrer Angehörigen betrauern.“