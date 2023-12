Premier League: "Großes Baby!“ Heftige Kritik an Klopp

Sportlich läuft es für Jürgen Klopp und seinen FC Liverpool in der Premier League eigentlich komplett nach Plan – trotzdem steht der Erfolgstrainer auf der Insel aktuell in der Kritik.

Klopps Ärger sorgte daraufhin in England für große Diskussionen, nicht alle können die kurze Zündschnur des Liverpool-Trainers verstehen.

Klopp „ist ein großes Baby“

Große Kritik gab es zum Beispiel vom ehemaligen englischen Nationalspieler Gabriel Agbonlahor, der in der Sendung talkSport Breakfast - mal wieder - gegen Klopp schoss: „Er ist einfach ein großes Baby.“

„Ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn da mal ein Witz gemacht wird. Der arme Moderator Marcus Buckland macht einfach nur einen kleinen Joke. Bleib doch einfach ruhig, Jürgen. Halt es einfach aus, Jürgen, du großes Baby“, legte Agbonlahor in der Folge nach.

"Wenn man nicht gewinnt, steckt man in einer Krise?"

"Wenn man nicht gewinnt, steckt man in einer Krise?"

Klopp bezeichnet Moderator als „unwissend“

Der Starcoach hatte sich nach dem Spiel in Sheffield live im TV mit Moderator Marcus Buckland von Amazon Prime Video angelegt und diesen „unwissend“ g enannt.

Buckland hatte Klopp auf die Palme gebracht, als er mit Blick auf die nächste Partie der Reds am Samstag bei Crystal Palace (ab 13.30 Uhr im LIVETICKER) ironisch von Klopps „beliebtester Anstoßzeit“ sprach.

„Es ist wirklich mutig von Ihnen, darüber einen Witz zu machen“, wetterte Klopp, der sich in der Vergangenheit immer wieder über die frühe Anstoßzeit beschwert hatte: „Mir ist klar, dass Sie es nicht so gut verstehen und im Fußball arbeiten, also warum sollte ich es noch einmal erklären? Wenn Sie daraus einen Witz machen, sind Sie unwissend.“