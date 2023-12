Premier League: Havertz-Pech bei Arsenal-Pleite! Gunners patzen, Liverpool Tabellenführer

Die Siegesserie von Aston Villa geht weiter! Nachdem die Mannschaft aus Birmingham am vergangenen Mittwoch mit 1:0 gegen Champions-League-Sieger Manchester City gewonnen hatte, besiegte das Team von Unai Emery am Samstagabend auch den FC Arsenal mit 1:0.

Letztendlich bedeutete der 1:0-Sieg von Aston Villa nicht nur den 15. Heimsieg in Folge, sondern auch die Tabellenführung des FC Liverpool. Das Team von Jürgen Klopp gewann zuvor am Samstagnachmittag in der Nachspielzeit mit 2:1 bei Crystal Palace und führt nun die Tabelle mit einem Punkt vor Arsenal an.