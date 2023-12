Premier League: Nächster Patzer! Ex-Bayer-Star schockt Haaland & Co.

Es läuft aktuell nicht für Manchester City! Das Team von Pep Guardiola kassierte im Topspiel der Premier League eine 0:1-Pleite bei Aston Villa und verlor die Tabellenspitze so langsam aber sicher aus den Augen.

Der ehemalige Leverkusener Leon Bailey erzielte das entscheidende Tor für Villa (74. Minute). Das Team von Unai Emery zog damit an den Skyblues vorbei und rangiert jetzt auf Rang drei. City ist nach der dritten Saisonpleite und dem vierten sieglosen Spiel in Serie auf Rang vier abgerutscht, der Abstand zum FC Arsenal, der am Dienstagabend einen Last-Minute-Sieg bei Luton Town feierte, liegt bereits bei sechs Punkten.