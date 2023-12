Premier League: Später Schock in der Nachspielzeit! Manchester City patzt erneut

Triple-Sieger Manchester City hat am 17. Spieltag der Premier League den Sprung auf Platz zwei verpasst.

City kassiert späten Ausgleich vom Punkt

Jack Grealish (24.) und der 19-jährige Wilson Lewis (54.), der sein erstes Tor in der Premier League erzielte, schossen die Treffer für die Gastgeber.

Dem Ex-Mainzer Jean-Philippe Mateta (76.) gelang das Anschlusstor für die Gäste. Doch es kam noch schlimmer für City: In der Nachspielzeit der Partie verursachte Phil Foden einen Elfmeter für die Londoner, als er Mateta übersah und das Bein des Stürmers traf.

Triple-Sieger nur auf Platz vier

Die Reds müssen am Sonntag gegen Rekordmeister Manchester United antreten. Der FC Arsenal (36), der gegen Brighton & Hove Albion daheim antritt, will an Liverpool dranbleiben.