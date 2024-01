Für ein Treffen mit Pep Guardiola: Fußball-Legende wartete tagelang beim FC Bayern

Um Pep Guardiola während dessen Zeit beim FC Bayern zu treffen, nahm Gattuso einiges in Kauf.

„Ich habe fast drei Tage lang vor den Toren des Bayern-Trainingszentrums gewartet, um Guardiolas Auto kommen zu sehen. Ich hatte niemanden um etwas gebeten, denn ich bitte nicht gerne um Gefallen. Er erkannte mich, als er schließlich an uns vorbeifuhr, aber das war zwei Tage, nachdem wir dort angekommen waren“, sagte die Legende im Gespräch mit der L‘Équipe .

Gattuso wurde bei Mailand zur Legende

In einem Match der Königsklasse entstand auch die Faszination für die Spielweise von Guardiola und Barca.

„Als ich 27 oder 28 war, spielten wir gegen das Barca mit Xavi, Iniesta, Ronaldinho und Messi. Etwas geschah in mir. Wir sind fünfundneunzig Minuten lang gelaufen, ich bin in jedem Spiel gegen sie einen Marathon gelaufen und habe den Ball drei- oder viermal berührt. Wir haben nicht verstanden, was mit uns geschah. Ich habe angefangen, mich dafür zu interessieren, ich habe es studiert, ich habe es mir angeschaut“, verriet Gattuso.