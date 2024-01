Premier League: Ticket-Wahnsinn! Preisexplosion bei Klopp-Abschied

Die Meldung, dass Jürgen Klopp den FC Liverpool am Ende Saison nach über acht Jahren an der Anfield Road verlassen wird , war ein Schock für viele Anhänger der Reds.

Das letzte Heimspiel in der Premier League, welches der Star-Trainer an der Seitenlinie des Klubs begleiten wird, steigt am 19. Mai 2024 mit dem Duell mit den Wolverhampton Wanderers. Doch wer diese Partie live im Stadion verfolgen will, muss wohl tief in die eigene Tasche greifen.