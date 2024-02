Hattrick! Ex-Bundesliga-Star schießt Chelsea ab

Der FC Chelsea hat in der Premier League den nächsten herben Rückschlag kassiert. Die Blues mussten sich am Sonntag gegen Wolverhampton mit 2:4 (1:2) geschlagen geben, es war die erste Heimniederlage der Londoner im Jahr 2024.

Cole Palmer brachte die Blues nach 19 Minuten noch in Führung, ehe die große Stunde von Wolves-Stürmer Matheus Cunha schlug. Der ehemalige Bundesligaspieler von RB Leipzig und Hertha BSC glich nur kurz nach Palmers Treffer zum 1:1 aus (22.) - und ließ im Anschluss zwei weitere Treffer folgen.

Cunha trägt sich in Geschichtsbücher ein

Zunächst erzielte Rayan Ait Nouri die 2:1-Führung für die Wolves, Cunha ließ in der zweiten Halbzeit Treffer Nummer drei und vier folgen (63. und 82.). Thiago Silva gelang in der 86. Minute lediglich Ergebniskosmetik für die Gastgeber. Matheus Cunha ist durch seinen Gala-Auftritt erst der vierte Spieler überhaupt, dem drei Treffer gegen Chelsea an der Stamford Bridge gelangen.