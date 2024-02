Die goldene Zukunft des FC Liverpool - Youngster Bradley verzückt Klopp und die Reds-Fans

Jürgen Klopp war die Freude über das zuvor Gesehene deutlich im Gesicht anzumerken. Erfreut und doch ein wenig ungläubig blickte der Trainer des FC Liverpool am Mittwochabend an der Anfield Road in Richtung Spielfeld. Augenblicke zuvor hatte Conor Bradley im Premier-League-Spiel gegen den FC Chelsea in der 39. Minute zur 2:0-Führung für die Reds getroffen.

Bei dem Tor handelte es sich aber nicht nur um einen Zwischenstand - Liverpool gewann am Ende souverän mit 4:1 - es war vielmehr ein Sinnbild für ein aufregendes neues Team, welches in Liverpool aufgebaut wird.

Teil dieses Teams ist der 20 Jahre alte Bradley. Im vergangenen Juli unterschrieb der Nordire beim Profiteam der Reds, zuvor hatte er der U21-Auswahl angehört. Gegen die Blues gelang dem Rechtsverteidiger sein erstes Tor in der höchsten englischen Spielklasse. Doch damit nicht genug. In seinem erst zweiten Premier-League-Spiel bereitete der Youngster zudem zwei Treffer vor.

Ein Tor und zwei Vorlagen für Bradley

So eroberte er vor dem 1:0 durch Diogo Jota den Ball an der Mittellinie und bediente seinen Teamkollegen im Fünfer, auch für die Flanke vor dem 3:0 durch Dominik Szoboszlai war der 20-Jährige verantwortlich.

Jeweils zwei Spiele in Premier League und FA Cup, bei einem Tor und fünf Vorlagen - eine mehr als nur ansehnliche Bilanz für einen Youngster.

„Ich kann mich nicht an viele Debütwochen erinnern, die so abgelaufen sind wie seine. Er ist ein toller Junge, der natürlich in eine funktionierende Mannschaft kommt, das darf man nicht vergessen. Aber es ist ein gutes Paket“, jubelte Trainer Jürgen Klopp nach der Partie im Sky-Interview.

Klopp: Academy in Liverpool leistet gute Arbeit

Gegen Chelsea ersetzte Bradley Trent Alexander-Arnold. Dabei war der 20-Jährige viel mehr als nur ein Ersatz. Nach der Partie wurde er sogar zum Spieler des Spiels gewählt. Defensiv sicher, kämpferisch in den Zweikämpfen, souverän bei Ballbesitz und abschlussstark - der nordirische Nationalspieler, der bereits im Alter von 17 Jahren für sein Nationalteam debütierte, überzeugte in vielerlei Hinsicht.

Und er eroberte die Herzen der Fans bei seinem ersten Heimspiel an der Anfield Road in Sturm. Mehrmals riefen die Reds-Anhänger seinen Namen, feierten immer wieder seine starke Performance.

„Das war sehr, sehr gut. Das Tor, das er geschossen hat – die ganze Performance. Das hat er toll gemacht“, freute sich sein Trainer, der aber auch betonte, Bradley sei nur einer von gleich mehreren Youngstern aus der Akademie des FC Liverpool, mit denen in Zukunft zu rechnen sei.

„Was die Academy in den letzten Jahren an Spielern produziert hat, es ist ja nicht nur er“, merkte der Deutsche an. Weitere Beispiele seien demnach unter anderem Mittelfeldspieler Bobby Clark und Verteidiger Jarell Quansah. „Es gibt auch ein paar Jungs, deren Namen muss man noch nicht nennen, aber die sind auch da.“

Für den scheidenden Liverpool-Coach ist die starke Nachwuchsförderung „die Qualität, die so ein Verein dann auch haben muss.“

Reds-Youngster von eigenem Tor überrascht

Dass es mehr und mehr junge Spieler aus dem Nachwuchs zu den Profis schaffen, ist für Klopp aber vor allem eine persönliche Freude. „Es macht ja unendlich viel Spaß. Wenn man bei den Jungs, die schon vier fünf Jahre hier rumrennen, den Bartwuchs kommen sieht. Und wenn die dann auf einmal in der ersten Mannschaft stehen, ist das wirklich sehr sehr geil.“

„Man of the Match“ Bradley konnte sein Glück ob seiner Performance derweil kaum fassen. „Es ist natürlich ein Moment, auf den ich sehr stolz bin“, jubelte er, angesprochen auf sein erstes Liverpool-Tor, bei TNT Sports. „Das ist etwas, wovon ich schon lange geträumt habe.“

Und weiter: „Ich fühle mich wie in einem Traum. Es ist unglaublich. Ich bin sehr glücklich! Ich konnte einfach nicht glauben, dass der Ball reingegangen ist. Ich habe einfach nur gedacht: ‚Ich werde ihn genau hier treffen‘, und er ging in die untere Ecke.“

Bradley war von seinem Premierentreffer derart überrascht, dass er in der Folge keine Ahnung hatte, wie er sein Tor feiern soll: „Ich wusste nicht, was ich tun sollte, ich bin einfach in die Ecke gerannt und bin auf meinen Knien gerutscht. Es war brillant!“

Lob von den Teamkollegen

Lob für den Youngster, der sich vertraglich bis 2027 an Liverpool gebunden hat, gab es neben Klopp auch von Teamkollege Szoboszlai, der nach Vorlage des 20-Jährigen getroffen hatte. „Er war wirklich gut“, sagte der Ungar. „Ein Tor, zwei Assists, einen besseren Tag kann man sich nicht wünschen. Wir sind sehr froh, ihn zu haben, und jetzt kann er weitermachen.“

Dass er zuletzt von der Verletzung von Trent-Alexander Arnold profitieren konnte, dessen ist sich Bradley bewusst. „Es ist unglücklich, dass Trent sich verletzt hat, aber so etwas passiert im Fußball, und ich muss einfach versuchen, meine Chance zu nutzen. Ich habe das Gefühl, dass ich in den vergangenen Spielen ziemlich gut gespielt habe, also will ich diese Form beibehalten und weiter hart arbeiten.“