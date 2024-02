ManCity-Spielplan? Guardiola mit sarkastischer Bemerkung

Star-Coach Pep Guardiola hat mit einer sarkastischen Bemerkung auf die Spielansetzungen von Manchester City reagiert. „Vielen Dank für den Spielplan. Es ist zu viel. Absolut zu viel. Aber das Geschäft muss weitergehen“, erklärte der Spanier nach dem 1:0-Sieg beim AFC Bournemouth am Samstag.

Er liebe seine „Spieler. Sie sind Supermänner. Sie spielen alle drei Tage. Wenn die Leute sagen: ‚Spielt ihr in der Premier League unter denselben Bedingungen?‘ Nein. Wir spielen mehr Spiele als alle anderen“, ergänzte Guardiola. „Unsere Fans müssen sehr stolz auf die Jungs sein.“

Am vergangenen Dienstag hatten die Citizens gegen den FC Brentford mit 1:0 gewonnen. Drei Tage zuvor verpassten sie einen Sieg gegen den FC Chelsea (1:1). Am kommenden Dienstag folgt die FA-Cup-Partie bei Luton Town, ehe am Sonntag das Manchester-Derby gegen United ansteht.