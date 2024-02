Premier League: Mega-Patzer! Rückschlag für Klopp und Liverpool

Bitteres Gastspiel für Jürgen Klopp in London! Der FC Liverpool hat seit dem 30. September mal wieder eine Niederlage in der Premier League hinnehmen müssen. Die Reds unterlagen beim FC Arsenal mit 1:3 (1:1), verpassten einen wichtigen Sieg im Kampf um die englische Meisterschaft - und mussten sich auch noch Spott von einer Legende des Erzrivalen Manchester United anhören.

Liverpool-Keeper schlägt am Ball vorbei

Was er vor allem damit gemeint haben dürfte: Großen Anteil an der Niederlage hatte Liverpool-Keeper Alisson, der den mitentscheidenden 1:2-Gegentreffer durch einen gravierenden Fehler ermöglichte.

Der brasilianische Schlussmann eilte nach einem Missverständnis mit Virgil van Dijk bei einem langen Pass aus seinem Kasten und schlug am Ball vorbei. Landsmann Gabriel Martinelli bedankte sich und schob ins leere Tor ein (67.).

„Wir waren sehr dominant in der zweiten Halbzeit, der Wendepunkt war meine Verantwortung ich hätte versuchen sollen, den Ball zu klären“, sagte van Dijk nach der Partie bei Sky : „Ich habe im Bruchteil einer Sekunde die falsche Entscheidung getroffen. Solche Dinge passieren im Fußball, aber das ändert nichts daran, dass es wehtut.“

Konaté fliegt - Liverpool muss City fürchten

Bukayo Saka brachte die Gunners in der 14. Minute in Führung, Martin Ödegaard hatte den Treffer mit einem Traumpass in der Entstehung eingeleitet. Kurz vor der Halbzeit profitierte Liverpool von einem Aussetzer Gabriels, der Innenverteidiger lenkte einen Pass ins Zentrum mit der eigenen Hand ins Tor (45.+3).