Transfermarkt: Lehnte ManUnited-Star Mega-Offerte ab?

Fernandes hat mit United noch große Ziele

Über die Gründe der Absage wird ebenfalls spekuliert. So hat Fernandes mit ManUnited noch nie mehr als das Achtelfinale der Champions League erreicht. In England konnten die Red Devils mit ihm bis jetzt auch nur den Ligapokal gewinnen. Laut Record will Fernandes also zuerst noch Titel nach Manchester holen, bevor er sich eine neue Herausforderung sucht. Der Vertrag des 29-Jährigen beim englischen Klub läuft noch bis 2026.