Versager? Ausgerechnet Klopp schießt gegen TV-Experte zurück

Klopp will mit diesen Aussagen nicht mitgehen und nimmt Mauricio Pochettinos Mannschaft in Schutz: „Sie spielten wirklich gut Fußball, in einem Finale, in dem niemand sein absolut bestes Fußballspiel zeigt. Man muss einfach den Gegner besiegen, und das haben wir getan. Deshalb ist dieses ‚Versager-Ding wirklich nicht meins. Ich verstehe es wirklich nicht.“