Manchester United mit Pflichtsieg - nur einer glänzt

Manchester United hat durch einen 2:0-Erfolg gegen den FC Everton seine Hoffnungen auf eine Top-5-Platzierung in der Premier League gewahrt. Zwei Elfmeter machten den Unterschied, beide herausgeholt durch Alejandro Garnacho.

Nach drei Minuten hatte Everton die erste Großchance, nach einer Freistoßflanke konnte André Onana gerade noch so gegen Amadou Onana entschärfen. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, ehe Bruno Fernandes die Red Devils vom Punkt in Führung brachte. James Tarkowski hatte Garnacho plump gefoult.

Everton blieb auch danach mutig gegen fehlerhafte Gastgeber, James Garner prüfte Onana (25.), den Nachschuss vergab Onana. Auf der anderen Seite forderte ein spektakulärer Freistoß von Fernandes Jordan Pickford. Bei Dwight McNeils Schuss hätte Onana nur hinterherschauen könne (31.)

Garnacho holt bei United-Sieg zwei Elfmeter heraus

Kurz danach war es wieder Garnacho, der den Unterschied machte. Ein starkes Dribbling konnte Ben Godfrey im Sechzehner nur per Foul unterbinden, auch Rashford blieb aus elf Metern eiskalt (36.). Bei Manchester lief alles über den überragenden Garnacho, der selbst im Abschluss allerdings glücklos blieb, so auch nach der Pause (54. und 59.).

In der Folge ließen die Offensivszenen nach, Everton arbeitete in Person von Abdoulaye Doucouré (58.) und Dominic Calvert-Lewin (76. und 82.) weiter vergeblich am Anschlusstreffer. Fernandes (63.) und Victor Lindelöf (64) verpassten die vorzeitige Entscheidung.