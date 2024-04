Doppelmoral? Eiskalte Kritik an City-Superstar Haaland in Norwegen

Es hagelt harte Kritik in seinem Heimatland an Topstürmer Erling Haaland , nachdem er Anfang des Jahres ein Eis auf den Markt gebracht hatte. Vor allem in Norwegen werden ihm eine Doppelmoral und eine schlechte Vorbild-Funktion vorgeworfen.

Der Fußballer ist bekannt dafür, größtenteils auf verarbeitete Lebensmittel zu verzichten. So sagte er im offiziellen Manchester City-Podcast: „Ich möchte echte Lebensmittel mit so wenigen Zusatzstoffen wie möglich. Es gibt im Moment so viele ultra-verarbeitete Lebensmittel in dieser Welt, daher denke ich, dass es darauf ankommt, echte Lebensmittel zu essen und natürlich mit guter Qualität“