Kritik an ten Hag: "Er muss ein paar Gläser Wein getrunken haben"

Manchester United und Liverpool trennten sich am Sonntagnachmittag 2:2 . Der Sky -Experte und ehemalige United-Spieler Roy Keane hatte eine klare Meinung zu der Spielweise seines Ex-Klubs. Der Ire sagte, die Red Devils würden „wie ein kleiner Verein“ spielen.

United war den Reds in der ersten Halbzeit klar unterlegen und kassierten ein Tor. In der zweiten Hälfte trafen dann erst Bruno Fernandes und Kobbie Mainoo für die Hausherren, ehe Salahs Elfmeter für das 2:2 sorgte.

„Die Art und Weise, wie United spielt, ist wie die einer Mannschaft aus dem Mittelfeld der Tabelle, ein kleiner Verein. Du weißt nicht, was du bekommst“, sagte Keane. Er zog die Tordifferenz von -1 als Referenz heran und machte darauf aufmerksam, dass United bisher ganze zwölf Spiele verloren habe.

Keane: „Er muss ein paar Gläser Wein getrunken haben“

Genauso negativ wie Keane sein United sah, so optimistisch war Trainer ten Hag. Zwar bemängelte er im Interview nach dem Spiel, dass sie in den letzten Spielen wichtige Punkte haben liegen lassen, er bezeichnete die Leistung seiner Spieler im Remis gegen Liverpool aber als „gut“.

Auch dafür hatte Keane ein paar Worte übrig. „Er hatte offensichtlich ein paar Gläser Wein nach dem Spiel“, scherzte die United-Legende. „Er schien wirklich optimistisch zu sein, und ich bewundere ihn dafür, denn er hat offensichtlich etwas gesehen, was ich in diesem Moment nicht sehe“, so Keane weiter.