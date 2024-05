"Alles wird gut": Klopp stimmt Liverpool auf Zeitenwende ein

Jürgen Klopp klopfte sich voller Dankbarkeit auf die Brust, er marschierte ein letztes Mal mit einem breiten Grinsen durch das Spalier seiner Spieler - und schwor seinen FC Liverpool dann auf den Beginn einer neuen Zeitrechnung ein. "Es fühlt sich nicht wie ein Ende an, es fühlt sich wie ein Anfang an", sagte der scheidende Teammanager und versprach: "Wenn man es mit der richtigen Einstellung angeht, wird alles gut."

"Stellt euch vor, die nächste Saison startet und ihr wartet nicht ab, was passiert. Ihr begrüßt den neuen Trainer so, wie ihr mich begrüßt habt. Ihr geht 'all in' ab dem ersten Tag", forderte Klopp, der im roten "I'll Never Walk Alone Again"-Hoodie während seiner emotionalen Ansprache zudem bereits "Arne Slot"-Gesänge anstimmte. Der Niederländer kommt von Feyenoord Rotterdam.