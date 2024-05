Für "Liebesaffäre" Liverpool: Klopp startet Instagram-Profil

Jürgen Klopp hat für die Fans des FC Liverpool ein Profil in den Sozialen Medien angelegt. „Diesen Ort zu verlassen, ist hart, aber ich will weiter mit euch in Kontakt bleiben“, sagte der deutsche Teammanager am Tag vor seinem Abschiedsspiel in seinem ersten Video bei Instagram: „Und auch wenn ich nicht der Social-Media-Typ bin: Mir haben Leute gesagt, dass das hilft. Also, hier sind wir.“