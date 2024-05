Kuriose Szenen! Arsenal-Kabine in Old Trafford überflutet

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Bei Manchester United läuft es in dieser Saison wirklich nicht rund. Nach der 0:1-Heimnbiederlage gegen Tabellenführer FC Arsenal bangt Klub mehr denn je um die Teilnahme am internationalen Geschäft.

Zu allem Überfluss sorgte ein heftiges Gewitter kurz vor Ende der Partie für einige Überschwemmungen im altehrwürdigen Old-Trafford-Stadion. Aus einer Ecke des Spielfelds war eine Menge Wasser zu sehen. Videos in den sozialen Medien zeigten, wie sich eine Flut unter den Sitzen ergoss.

Old Trafford: Wasser dringt in Arsenal-Kabine

Der Regenguss drang sogar bis in die Kabine von Arsenal ein, wobei Aufnahmen starke Undichtigkeiten am Dach zeigten.

Arsenal übernimmt Führung vor ManCity

Den Gästen aus London dürfte das Wasser in der Kabine ziemlich egal gewesen sein. Denn mit dem Sieg übernahmen die Gunners wieder die Tabellenführung von Machester City und dürfen damit einen Spieltag vor Saisonende weiter auf den Titel hoffen. Allerdings hat das Team von Pep Guardiola noch ein Nachholspiel zu absolvieren und könnte mit einem Sieg wieder an Arsenal vorbeiziehen. Die Entscheidung um den Titel fällt damit am letzten Spieltag.