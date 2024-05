Deutsches Duo Meister in England!

Das deutsche Duo Sjoeke Nüsken und Melanie Leupolz hat mit dem FC Chelsea den Triumph in der englischen Fußball-Meisterschaft gefeiert. Durch einen 6:0 (4:0)-Kantersieg bei Manchester United am letzten Spieltag holten die Blues zum fünften Mal in Serie den Titel, weil sie dank der besseren Tordifferenz (+53) vor dem punktgleichen Rivalen Manchester City (+46) landeten.