Ten Hags Schicksalsspiel im FA-Cup-Finale

Äußerlich gab sich Erik ten Hag vor seinem Schicksalsspiel ganz cool. "Ich bin hergekommen, um Titel zu gewinnen", sagte der angeschlagene Teammanager von Manchester United. "Ich bin nur fokussiert auf den Job, den ich zu erledigen habe." Doch längst geistern die Namen Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino oder gar Gareth Southgate als potenzielle Nachfolger ten Hags durchs Old Trafford.

Daher geht es um weit mehr als den Titel im FA-Cup, wenn Englands Fußball-Rekordmeister am Samstag (16.00 Uhr/DAZN) im Wembley-Stadion den Stadtrivalen Manchester City herausfordert. Der Ausgang des Finales könnte die Zukunft von ten Hag als Coach von ManUnited maßgeblich bestimmen. "Erst will ich das Spiel am Samstag gewinnen", sagte der Niederländer, "und dann geht es darum, das Projekt weiterzuführen."