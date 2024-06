Bitterer Abgang für Manchester United - Star-Torwart zieht es nach Frankreich

Dieser Abgang schmerzt! Die englische Nationaltorhüterin Mary Earps (31) kehrt Manchester United den Rücken. Das gaben die FIFA-Welttorhüterin und der Verein am Samstag bekannt.

„Der Verein befindet sich in einer Übergangsphase, und leider habe ich nicht das Gefühl, dass dies mit dem Punkt übereinstimmt, an dem ich mich in meiner Karriere befinde“, erläuterte Earps ihre Entscheidung gegen eine Vertragsverlängerung auf Instagram.