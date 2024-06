EM 2024: England-Kapitän Harry Kane mit selbstbewusster Ansage

Die „Three Lions“, die am Sonntag gegen Serbien in Gelsenkirchen (ab 21 Uhr im LIVETICKER) in die EM starten, hätten sich „als Gruppe gefunden. Wir haben eine gute Mischung aus sehr erfahrenen Spielern und jungen Talenten“.

England-Drama im Finale 2021

Bei der EM 2021 war England im heimischen Wembley-Stadion im Finale im Elfmeterschießen an Italien gescheitert. „Wie immer in der Geschichte Englands haben wir uns schwergetan, bei den großen Turnieren über die Ziellinie zu kommen“, sagte Kane. „Gerade bei der EM 2021 war das schwer zu verkraften. Wir waren so nah dran am Titel, wie man nur sein kann, ohne ihn zu gewinnen.“