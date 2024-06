Klopp zurück in Anfield - wegen Taylor Swift

Jürgen Klopp ist nach seinem Abschied als Teammanager des FC Liverpool zurück an der Anfield Road - zumindest für einen Abend. Der deutsche Star-Coach kündigte am Donnerstag einen Besuch des Konzerts von US-Popstar Taylor Swift im legendären Stadion der Reds an.

"Zurück in Liverpool. Jetzt ist Taylor Time", sagte Klopp in einem Instagram-Video am Donnerstagabend: "Ich bin bereit. Es ist das erste Mal, dass ich nicht nach Anfield komme, um mir ein Fußballspiel anzuschauen. Ich schaue mir Taylor Swift von der Tribüne aus an."