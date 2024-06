Premier League: Arsenal verkündet 22 Abgänge!

Der FC Arsenal mistet seinen Kader aus. Wie der Verein aus Norden Londons mitgeteilt hat, werden sage und schreibe 22 Spielerinnen und Spieler (drei Frauen und 19 Männer), deren Arbeitspapiere auslaufen, den Klub am Ende der Saison verlassen. Sie alle werden dementsprechend in Kürze vereinslos sein.

„Unser Dank und unsere besten Wünsche gehen an die folgenden Spieler unserer Teams, deren Verträge mit uns offiziell am 30. Juni 2024 enden“, schrieb Arsenal auf X, vormals Twitter. Der bekannteste Name in dieser verblüffend langen Liste ist der des ägyptischen Nationalspielers Mohamed Elneny. Seit 2016 ist der Mittelfeldspieler an die Gunners gebunden.