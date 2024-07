Manchester United: Spektakuläre Wende bei Sancho!

Das kommt durchaus überraschend: Jadon Sancho hat seinen Streit mit Erik ten Hag beigelegt - was die Situation bei Manchester United grundlegend ändern könnte.

Nein, bisher war es eine alles andere als glückliche Beziehung zwischen Jadon Sancho und United-Trainer Erik ten Hag. Weil der 24-Jährige in der Hinrunde der letzten Saison sogar aus der Mannschaft des niederländischen Übungsleiters verbannt wurde, wechselte er im Winter auf Leihbasis für ein halbes Jahr zurück zu Borussia Dortmund - und fand dort wieder in die Spur.

Jetzt scheint sich für Sancho jedoch eine neue Tür in England zu öffnen: Am Donnerstag war der Flügelflitzer wieder im Training der Red Devils auf dem Platz - zum ersten Mal seit zehn Monaten!

Manchester United: Sancho und ten Hag vertragen sich

Schon am Mittwoch hatte er bei Tests im Trainingszentrum in Carrington teilgenommen. Entscheidender Punkt: Nach Medienberichten haben sich Sancho und ten Hag persönlich getroffen und ein klärendes Gespräch geführt - mit dem Ergebnis, einen Strich unter die vergangenen Streitigkeiten zu ziehen.

Der bis 2026 an den Verein gebundenen Jungstar war nach seinem Wechsel 2021 nie so wirklich in Manchester angekommen. Ten Hag hatte ihn deswegen immer wieder öffentlich kritisiert, der junge Profi sich wiederum gegen die Vorwürfe gewehrt.