Wie der HSV an Aston Villas Kaufrausch mitverdient

von SPORT1 23.07.2024 • 17:22 Uhr Unai Emery bekommt seinen Wunschspieler: Amadou Onana soll das Spiel des Champions-League-Starters Struktur verleihen. Der 22 Jahre alte Belgien-Star kommt für 60 Millionen Euro vom FC Everton - und auch der HSV ist beteiligt.

Seit seinem Amtsantritt hat Unai Emery (52) Aston Villa zu einer ernstzunehmenden Größe in der Premier League und auf europäischer Bühne geformt. Mit einer klaren Vision, basierend auf defensiver Stabilität und schnellen Konterangriffen, hat Emery die Mannschaft strategisch verstärkt und kontinuierlich weiterentwickelt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Um nun auch in der Königsklasse bestehen zu können wünschte sich der frühere Arsenal- und PSG-Trainer Unai Emery schon länger eine neue sagenumwobene „Holding Six“. Diese hat er nun in Form von Wunschspieler Amadou Onana (22) erhalten. Der frühere Zweitligaprofi beim Hamburger SV hat in jungen Jahren bereits einen steilen Aufstieg hinter sich!

Durchbruch in Hamburg

Ausgebildet in Sinsheim, bei der TSG Hoffenheim, lotste der frühere HSV-Sportdirektor Michael Mutzel den Belgier 2020 nach Hamburg. Sofort wurde er ein zentraler Bestandteil bei den Aufstiegsbemühungen des einstmaligen Bundesliga-Dinos. Bereits in der 2. Bundesliga zeigte er außergewöhnliche Fähigkeiten im Ballgewinn und in der Spielgestaltung. Seine körperliche Präsenz und taktische Intelligenz machten ihn zu einem unverzichtbaren Bestandteil der HSV-Mannschaft.

Amadou Onana in seiner Zeit beim HSV

Aufgrund der starken Leistungen des Rohdiamanten war der in Senegal geborene Spieler für den klammen Zweitligisten nicht zu halten und zog schon ein Jahr später für 7 Millionen Euro zum OSC Lille in die Ligue 1 weiter. Clever von den Hamburgern: Aufgrund des großen Potenzials des Sechsers vereinbarten sie eine Weiterverkaufsbeteiligung von 20 Prozent.

{ "placeholderType": "MREC" }

Willkommene Finanzspritze für die HSV-Aufstiegspläne