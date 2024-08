Leihe mit Kaufverpflichtung: Sancho zu Chelsea

Der frühere Dortmunder Bundesliga-Profi Jadon Sancho verlässt Manchester United und wechselt innerhalb der Premier League zum FC Chelsea. Wie der zweimalige Champions-League-Sieger aus London, in der Conference League Gegner des 1. FC Heidenheim, am Samstagabend mitteilte, wird der 24 Jahre alte Offensivspieler zunächst ausgeliehen, die Vereinbarung umfasse aber eine Kaufverpflichtung. Damit endet das Missverständnis zwischen dem englischen Nationalspieler und dem Rekordmeister nach drei Jahren.

Sancho war 2021 für 85 Millionen Euro vom BVB nach Manchester gewechselt (Vertrag bis 2026), er konnte sich dort aber nie durchsetzen. In der Rückrunde der abgelaufenen Saison blühte er bei einer Leihe zu den Westfalen wieder etwas auf, ehe er zum 1. Juli zu United zurückkehrte. Chelsea wird Medienberichten zufolge im kommenden Sommer knapp 30 Millionen Euro für Sancho überweisen.

Der 23-malige Nationalspieler hat kein Ligaspiel mehr für United bestritten, seit er vor knapp einem Jahr in den Sozialen Medien schrieb, er sei von Teammanager Erik ten Hag zum "Sündenbock" für schlechte Leistungen der Mannschaft gemacht worden.

Sancho ist Chelseas elfter Zugang in diesem Sommer. Die Zahl der Spieler, die der Verein unter Vertrag hat, ist auf über 50 angestiegen. Sancho muss sich um einen Platz in Enzo Marescas namhafter Offensive unter anderem gegen Pedro Neto, Noni Madueke, Mychajlo Mudryk, Cole Palmer, Christopher Nkunku oder Joao Felix behaupten.

"In London bin ich aufgewachsen und ich bin froh, wieder hier zu sein", sagte Sancho in einer Vereinsmitteilung.

Am Freitagabend, dem Tag des offiziellen Transferschlusses in der Premier League, hatte Chelsea erst Nationalspieler Raheem Sterling an Vizemeister FC Arsenal verliehen.