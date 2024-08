Nächster Experte schießt gegen de Ligt: Bayern-Star schlägt viel Kritik entgegen

Matthijs de Ligt steht vor einem Wechsel zu Manchester United - und einer Herausforderung, die offenbar nicht nur sportlicher Natur ist. In England muss er auch gegen ein wenig schmeichelhaftes Image ankämpfen.

Matthijs de Ligt steht vor einem Wechsel zu Manchester United - und einer Herausforderung, die offenbar nicht nur sportlicher Natur ist. In England muss er auch gegen ein wenig schmeichelhaftes Image ankämpfen.

Der TV-Experte Souness bezeichnete de Ligt bei talkSport als „Verteidiger-Leichtgewicht. Was man von einem Abwehrspieler in erster Linie will, ist vor allem das Verteidigen.“