Premier League: Irre Aktion! Arsenal-Coach Mikel Arteta engagiert Taschendiebe

Im Rahmen eines Essens setzte er Taschendiebe auf seine Profis an. Am Ende des Treffens sollten alle ihre Taschen leeren. Erst dann bemerkten die Spieler, dass ihnen einige Wertsachen fehlten.

Taschendiebe sollen Konzentration fördern

Der Sinn der Aktion war für Arteta, dass die Profis niemals ihre Konzentration verlieren sollen und auch immer auf das, was in ihrer Umgebung passiert, achten sollen.

Die Gunners befinden sich gerade in der Vorbereitung auf die fünfte Saison mit Arteta an der Seitenlinie. In der vergangenen Spielzeit verpassten die Nordlondoner die Meisterschaft nur denkbar knapp. Zwei Punkte fehlten am Ende auf Manchester City.