Traumhaftes Brighton-Debüt für Hürzeler

Teammanager Fabian Hürzeler hat bei seinem Pflichtspieldebüt für Brighton & Hove Albion einen traumhaften Start in sein England-Abenteuer erlebt. Der Deutsche feierte zum Premier-League-Auftakt am Samstag einen überzeugenden 3:0 (1:0)-Sieg beim FC Everton. Der mit erst 31 Jahren jüngste aller Coaches der englischen Top-Liga war vom FC St. Pauli an den Ärmelkanal gewechselt, nachdem er mit den Hamburgern in der vergangenen Spielzeit in die Bundesliga aufgestiegen war.