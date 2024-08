Zwei Stars lange raus! Doppelter Schock für Manchester United

Schlechte Nachrichten für Manchester United: Sowohl Neuzugang Leny Yoro als auch Stürmer Rasmus Höjlund haben sich in einem Testspiel verletzt und fallen lange aus.

Schlechte Nachrichten für Manchester United: Sowohl Neuzugang Leny Yoro als auch Stürmer Rasmus Höjlund haben sich in einem Testspiel verletzt und fallen lange aus.

Was bereits befürchtet wurde, steht nun endgültig fest: Manchester United muss drei Monate lang auf Leny Yoro , der erst kürzlich für 62 Millionen Euro vom OSC Lille geholt wurde, verzichten.

Am Sonntag verließ der junge Franzose in seinem zweiten Einsatz für seinen neuen Verein nach rund 35 Minuten das Feld. Im Anschluss wurde der 18-Jährige auf Krücken gesichtet, dazu steckte sein linker Fuß in einem Orthese-Schuh. Besonders bitter für die Red Devils: Es war nicht der einzige Rückschlag des Tages. Auch Rasmus Höjlund traf es.