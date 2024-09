Arteta räumt Arsenal-Zweifel aus: Gute Nachricht für Havertz-Klub

Das dürfte auch den deutschen Nationalspieler Kai Havertz freuen und gibt den Gunners Planungssicherheit. Die langfristige Zukunft von Mikel Arteta beim FC Arsenal ist offenbar geklärt. Britischen Medien zufolge hat der spanische Erfolgstrainer in einen neuen Dreijahresvertrag mit einer Laufzeit bis zum Sommer 2027 eingewilligt. Das aktuelle Arbeitspapier des 42-Jährigen war bis zum kommenden Sommer datiert.

Eine offizielle Bestätigung des Vereins gab es zunächst zwar nicht. Die Vertragsverlängerung soll indes vor dem prestigeträchtigen Derby gegen Tottenham Hotspur am Sonntag verkündet werden, hieß es in England.

Arsenal: Neuer Arteta-Vertrag zum Derby gegen Spurs

Arteta, bereits als Spieler für Arsenal im Einsatz, war bei den Londonern im Dezember 2019 Trainer-Nachfolger für den entlassenen Unai Emery geworden und hatte den Klub nach anfänglichen Schwierigkeiten zuletzt zweimal hintereinander zur Vize-Meisterschaft geführt. In der vergangenen Saison hatte Arsenal lange am Titel geschnuppert, war am Ende aber zwei Punkte hinter Premier-League-Champion Manchester City um Pep Guardiola gelandet.