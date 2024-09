Auch wegen de Ligt: United tritt auf der Stelle

Manchester United kämpft nach einem enttäuschenden Saisonstart um den Anschluss in der Premier League. Ex-Frankfurt-Coach Oliver Glasner sorgt für den nächsten Rückschlag.

Manchester United kam am fünften Spieltag der Premier League gegen Crystal Palace nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus. Crystal-Palace-Trainer Oliver Glasner konnte sich nach einer engen Partie vor allem bei seinem Torhüter Dean Henderson bedanken, der mit einigen starken Paraden den Führungstreffer der Red Devils verhinderte.

Auch Ex-Bayern-Spieler Matthijs de Ligt - der insgesamt ein gutes Spiel machte - gelang es bei einer der besten Möglichkeiten nicht, den Ball im Tor von der Eagles unterzubringen. In der Anfangsphase köpfte der Niederländer nach einer Ecke völlig frei vor dem Tor in die Hände von Henderson.

„In der ersten Hälfte hat uns Dean Henderson am Leben gehalten“, sagte Glanser bei Sky. Ten Hag meinte derweil: „Wir hätten gewinnen sollen. In der ersten Hälfte haben wir sie lebendig gegessen.“

United nur Elfter

Crystal Palace fand in der zweiten Halbzeit deutlich besser ins Spiel. Doch auch die Hausherren kamen nicht am gegnerischen Keeper vorbei. Besonders sehenswert: Die Doppelparade von André Onana in der 68. Minute, als der United-Keeper erst einen Distanzschuss aus dem Eck fischte und dann noch einen Nachschuss aus nächster Nähe entschärfte.