Bericht: Horror-Diagnose bei Rodri!

Den Berichten zufolge deute nach ersten Untersuchungen in England alles auf einen Kreuzbandriss hin, die finale Diagnose solle aber erst nach weiteren Untersuchungen in Spanien gestellt werden.

Rodri droht das Saisonaus

Für die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola wäre ein langfristiger Ausfall Rodris ein herber Rückschlag. In der Premier League soll die fünfte Meisterschaft in Serie her, zudem will City nach 2023 auch in der Königsklasse wieder den Henkelpott gewinnen.