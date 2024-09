Dreifach-Rot! Auch Hürzeler fliegt vom Platz!

Der ehemalige St.-Pauli-Trainer Fabian Hürzeler fliegt in der Premier League zum ersten Mal vom Platz - Zwei Protagonisten des Gegners müssen zeitgleich ebenfalls gehen.

Beim Remis von Brighton & Hove Albion gegen Nottingham Forest in der Premier League haben sich in der Schlussphase die Ereignisse überschlagen. Nach einem Platzverweis kochten an der Seitenlinie die Emotionen über und beide Trainer flogen vom Platz.