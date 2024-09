"Ein trauriger Anblick" - Höchststrafe für Casemiro

Casemiro trabt nach Aussetzer nur hinterher

In der 35. Minute war Liverpool durch Luiz Diaz in Führung gegangen. Vor dem Treffer spielte Casemiro in der Vorwärtsbewegung einen Fehlpass in die Füße von Ryan Gravenberch, der Liverpool-Zug kam umgehend ins Rollen. Es ergab sich sofort die Überzahlsituation für die Reds, die den Fehler ausnutzten und United einen Rückstand einbrockten.