Guardiola bestätigt City-Schock: "Leider ist das Schlimmste eingetreten"

Rodri hatte sich am Wochenende im Topspiel gegen den FC Arsenal (2:2) verletzt . Der 28-Jährige absolvierte gegen die Gunners erst sein zweites Spiel in der laufenden Premier-League-Saison, den Start der neuen Spielzeit hatte der Spanier bereits mit einer Oberschenkelverletzung verpasst.

„Wenn wir nicht gewinnen, dann liegt das an Rodri“

Für Guardiolas Team ist der Ausfall Rodris ein herber Rückschlag. In der Premier League soll die fünfte Meisterschaft in Serie her, zudem will City nach 2023 auch in der Königsklasse wieder den Henkelpott gewinnen.