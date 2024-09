Guardiola bestätigt: Saisonaus für verletzten Rodri

Für den am Knie verletzten Mittelfeldstrategen Rodri vom englischen Fußball-Meister Manchester City ist die Saison gelaufen. Das bestätigte Teammanager Pep Guardiola. Demnach sei der Spanier am Freitagmorgen am vorderen Kreuzband und am Meniskus operiert worden. „Nächste Saison wird er also hier sein. Diese Saison ist vorbei“, sagte Guardiola: „Leider ist das Schlimmste eingetreten, aber solche Dinge passieren.“