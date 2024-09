Hummels-Boss vor Einstieg bei England-Klub!

In einer gemeinsamen Mitteilung verwiesen beide Konzerne auf die noch ausstehenden Genehmigungen für den Verkauf der hochverschuldeten Toffees durch die englischen Behörden und Fußball-Organisationen. Informationen zur Höhe des Kaufpreises für Englands neunmaligen Meister lagen zunächst nicht vor.

Everton gilt als Sanierungsfall

Everton, das in der laufenden Premier-League-Saison nach fünf Runden noch sieglos und mit nur einem Punkt den vorletzten Tabellenplatz belegt, ist der zweite namhafte Fußball-Klub im Portfolio seiner künftigen Eigentümer. Friedkin gehört bereits der italienische Erstligist AS Rom, wo seit kurzer Zeit auch der deutsche Ex-Weltmeister Mats Hummels unter Vertrag steht.

Für Kenner ist Everton, das 1985 durch den Gewinn des damaligen Europapokals der Pokalsieger seinen größten Erfolg feierte, ein Sanierungsfall. 37 Jahre nach seiner bislang letzten Meisterschaft im Fußball-Mutterland plagen den Klub Schulden in einer Gesamthöhe von umgerechnet gut 720 Millionen Euro. Rund ein Drittel der Verbindlichkeiten stammt aus Anleihen des Vereins bei seinen mutmaßlich neuen Eigentümern. Friedkin allerdings dürfte die Summe nunmehr intern verbuchen können.

Friedkins Übernahme kam nach dem Ausstieg des Investors aus den Verhandlungen mit Moshiri im zurückliegenden Sommer überraschend. Zwischenzeitlich hatten auch der US-Tycoon John Textor sowie die Investment-Gesellschaft 777, die am Berliner Zweitligisten Hertha BSC beteiligt ist, Interesse am Kauf des Klubs. Textor, auch Besitzer des französischen Erstligisten Olympique Lyon, musste aber wegen seiner Beteiligung an Evertons Ligarivale Crystal Palace zurückziehen, und 777 konnte mehrere ausgehandelte Fristen nicht einhalten.