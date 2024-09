Hürzeler bleibt mit Brighton unbesiegt - Erste Pleite für Slot

Der deutsche Fußball-Trainer Fabian Hürzeler bleibt in der englischen Premier League mit Brighton and Hove Albion ungeschlagen. Sein Team verpasste zwar im Heimspiel gegen den Aufsteiger Ipswich Town beim 0:0 den vorübergehenden Sprung auf Rang zwei, blieb aber auch im vierten Spiel des 31-Jährigen ohne Niederlage. Mit acht Zählern stehen Hürzeler, der am Freitag als jüngster Trainer in der Premier-League-Geschichte die Wahl zum „Trainer des Monats“ gewonnen hatte, und sein Team im oberen Teil der Tabelle.