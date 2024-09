Zoff um unfaire Haaland-Aktion bei wildem Topspiel!

ManCity verhindert die erste Heim-Niederlage in der Premier League seit 22 Monaten. Auch ein Rekord von Erling Haaland hilft, doch der Norweger fällt auch negativ auf.

Manchester City hat in einem atemlosen Topspiel gegen den FC Arsenal erstmals in der neuen Saison Punkte liegen gelassen - steht dank eines Last-Minute-Treffers aber dennoch an der Tabellenspitze der Premier League.