Ligapokal: Hürzeler mit Brighton im Achtelfinale

Nach zuletzt zwei Premier-League-Pleiten fand Tottenham Hotspur mit einem 2:1 (0:0) bei Zweitligist Coventry City zurück in die Spur. Timo Werner stand dabei nach drei Kurzeinsätzen in der Liga erstmals in dieser Saison in der Startelf. An den späten Toren von Djed Spence (88.) und Brennan Johnson (90.+2) war er nicht beteiligt, der Stürmer wurde in der 74. Minute ausgewechselt.