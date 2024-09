Palmer sorgt mit Viererpack für erste Hürzeler-Pleite

In einem wilden Schlagabtausch beim FC Chelsea verliert das Team des deutschen Fußball-Trainers erstmals in dieser Saison.

Der Erfolgslauf ist vorerst beendet: Fabian Hürzeler hat mit Brighton and Hove Albion die erste Saisonniederlage in England kassiert. In einem wilden Schlagabtausch verlor das Team des deutschen Fußball-Trainers mit 2:4 (2:4) beim FC Chelsea, überragender Spieler war Cole Palmer mit einem Viererpack in der ersten Halbzeit. Brighton verpasste die Chance, erstmals in der Klubgeschichte sechsmal in Folge zum Start einer Premier-League-Saison ungeschlagen zu bleiben.