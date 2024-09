Premier League: Timo Werner mit unglücklichem Auftritt

Timo Werner bekommt bei Tottenham Hotspur zum ersten Mal in dieser Saison eine Chance in der Startelf. Doch der Ex-Nationalspieler vergibt zwei riesige Torchancen.

Timo Werner findet bei Tottenham Hotspur nicht in die Spur: Beim 3:0-Sieg gegen Manchester United gab Trainer Ange Postecoglou dem Deutschen erstmals in dieser Saison eine Chance in der Startelf. Doch vor dem gegnerischen Tor blieb Werner gleich zweimal viel zu harmlos.