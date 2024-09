Tinte trocken: Arteta verlängert bei Arsenal

Teammanager Mikel Arteta hat seine Zukunft geklärt und langfristig beim FC Arsenal verlängert. Das gab der englische Vizemeister am Donnerstag bekannt, nannte aber keine Laufzeit. Laut Medienberichten erhält der Spanier einen rückwirkenden und höher dotierten Dreijahresvertrag bis 2027, die bisherige Vereinbarung wäre nach dieser Saison ausgelaufen. Arteta ist bereits seit 2019 Trainer der Gunners.

"Das ist ein sehr positiver und stolzer Moment für alle im Verein und ein wichtiger Teil dessen, worauf wir alle hinarbeiten", sagte Sportdirektor Edu. Der neue Vertrag gebe Arsenal "Stabilität und eine klare Richtung, während wir nach neuen Höhen streben".

Arteta zwei Mal Vize-Meister mit Arsenal

Unter der Regie des 42-jährigen Arteta wurde das Londoner Team des deutschen Fußball-Nationalspielers Kai Havertz zuletzt zweimal nacheinander in der Premier League hinter Manchester City Zweiter. In der ersten Saison mit Arteta hatte der Klub den FA Cup gewonnen (2020).

Arsenal liegt nach zwei Siegen und einem Unentschieden derzeit auf dem vierten Tabellenplatz und startet in der nächsten Woche gegen Atalanta Bergamo in die Champions League. Erfüllt Arteta seinen Vertrag, steht er mindestens acht Jahre bei Arsenal an der Seitenlinie. Der frühere Profi spielte von 2011 bis 2016 für den Klub, war Kapitän, absolvierte 150 Partien und gewann zweimal den FA Cup.